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    Rusya: Tahıl anlaşmasında düzenleme yapılmalı

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, "Rus gıda arzında bazı kaymalar var" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:20
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    Rusya: Tahıl anlaşmasında düzenleme yapılmalı

    Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Rusya'dan açıklama yapıldı.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

    Vershinin, Ukrayna'dan yola çıkarılan tahıl tedariğinin en yoksul ülkelere gitmediğini söyledi.

    "Düzenlemelerin gerekli olduğuna inanıyoruz"

    Rus yetkili, "Düzenlemelerin gerekli olduğuna inanıyoruz. Başlangıçta gösterilen çabaların amacı, en yoksul ülkelere yardım etmekti.” dedi.

    Tahılın "oldukça gelişmiş ve zengin ülkelere" gittiğini iddia eden Vershinin, dörtlü anlaşmaya "öncelikle Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın en yoksul ülkeleri için gıda güvenliğini sağlama sloganı altında varıldığını" kaydetti.

    "Rus gıda arzında bazı kaymalar var"

    Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rus gıda arzında "bazı kaymalar" olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

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