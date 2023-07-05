Rusya: Tahıl anlaşmasını yenilemek için hiçbir gerekçe yok Kremlin Sözcüsü Peskov, varılan mutabakatın Rusya ile ilgili bölümünün uygulanmadığını söyledi. Moskova, anlaşmanın yenilenmesi konusunda kararını açıklayacak.

AA & Ensonhaber

Rusya, 18 Mart'ta Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 17 Temmuz'a kadar 60 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, mutabakatı devam ettirmek için bir gerekçe görmediğini söyledi.

Avrupa Birliği, Türkiye'nin öncülük ettiği ve İstanbul'da imzalanan anlaşmanın tekrar uzatılmasını istiyor.

Gözler tahıl anlaşmasında

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının Rusya'nın ihracatıyla ilgili kısmının yerine getirilmediğini belirterek, bu nedenle şu anda anlaşmanın yenilenmesi için herhangi bir gerekçe görülmediğini söyledi.

"Yenilemek için özel bir gerekçe yok"

Gazetecilere konuyla ilgili açıklama yapan Peskov, şöyle dedi:

Bu kısım şimdiye kadar yerine getirilmedi. Dolayısıyla bu anlaşmayı yenilemek için özel bir gerekçe görülmediğini üzülerek söylüyorum. Resmi kararın vaktinde açıklanacağını tekrarlıyorum.

Rusya ihracat konusunda adım bekliyor

TASS'ın haberine göre, Peskov, Moskova'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili kararını zamanı geldiğinde ilan edeceğini belirtirken, Rusya'nın ihracatıyla ilgili anlaşmaları yerine getirmek için hâlâ zaman olduğunu sözlerine ekledi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 3 Temmuz'daki açıklamasında, Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) dahil tüm Rus bankalarına SWIFT yaptırımlarının kaldırılması ihtimalini değerlendirmiş ve tahıl anlaşmasında Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmadığını belirtmişti.