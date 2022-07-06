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    Rusya: Tahılımıza çok talep var

    Kremlin Sözcüsü Peskov, "İhtiyaçlara göre değerlendirirsek, tahılımıza talep çok fazla" dedi.
    • 06.07.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 14:28
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    Rusya: Tahılımıza çok talep var

    Ukrayna tahılı, küresel pazarlarda ana gündem maddelerinin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

    Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle tahılı limanlardan çıkaramayan Ukrayna, uluslararası aktörlerden yardım bekliyor.

    Moskova'dan tahıl açıklaması

    Türkiye çözüm için çalışırken, tahıl konusunda Rusya'dan açıklama geldi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tahılına talebin çok fazla olduğunu, ancak dünya pazarına sevkiyatının önünde pek çok engel bulunduğunu söyledi.

    "Talep çok fazla"

    Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tahıl sevkiyatı konusunda çalışmalar yaptığını ve ilgili şirketle mevcut koşullar çerçevesinde görüşeceğini belirtti.

    Peskov, "Özellikle mevcut durumda, ihtiyaçlara göre değerlendirirsek, tahılımıza talep çok fazla. Ama buna ihtiyaç duyan dünya pazarlarına giden yolda birçok engel var." ifadelerini kullandı.

    Rusya: Tahılımıza çok talep var #1

    "Avrupa Birliği engelliyor" açıklaması

    AA'nın haberine göre, Rus sözcü, bu engellerin "ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı yasa dışı yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle" ortaya çıktığına işaret etti.

    Ukrayna limanlarından kuru yük gemilerinin tahıl çıkarması konusunda müzakereler ve Rusya’nın rolüne ilişkin bir soruya verdiği cevapta Peskov, dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun söz konusu gemilerin çıkışına yönelik iki koridor açıldığı açıklamasını hatırlattı.


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