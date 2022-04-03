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    Rusya: Taliban ilişkileri derinleştirmek istiyor

    Taliban ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Kabulov, “Yeni Afgan yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirme tutumunu hissettik” dedi.
    • AA
    • 03.04.2022 - 15:13
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    Rusya: Taliban ilişkileri derinleştirmek istiyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rossiya-1 devlet televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

    Afganistan’da Taliban yönetimi ile Rusya’nın ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Kabulov, Taliban ile diyaloğun dostça olduğuna işaret edildi.

    “AFGAN YÖNETİMİNİN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME TUTUMUNU HİSSETTİK”

    Kabulov, bu diyaloğun formalite icabı olmadığını belirterek, “Yeni Afgan yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirme tutumunu hissettik.” dedi.

    24 MART’TA TALİBAN YÖNETİMİ İLE TEMASLARDA BULUNULMUŞTU

    Rus heyeti 24 Mart’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban yönetimiyle temaslarda bulunmuş, Taliban da bu müzakerelerin sonucu olarak Moskova ile iş birliğinin genişletilmesinden yana olduğunu bildirmişti.

    Rusya: Taliban ilişkileri derinleştirmek istiyor #1


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