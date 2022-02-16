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    Rusya, tatbikattaki birliklerini sınırdan çekiyor

    Rusya, tatbikattaki birliklerini sınırdan çekiyor

    Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.
    • AA
    • 16.02.2022 - 07:38
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, Batılı ülkelerin hem devlet organları hem de basın kurumları aracılığıyla savaş çıkacağı, Rusya'nın işgale başlayacağı söylemleriyle zirve yaptı.

    PUTİN İLE BİDEN GÖRÜŞTÜ, TANSİYON DÜŞTÜ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın yaptığı görüşme sonrası tansiyon bir nebze de olsa düşerken, Avrupalı ülkelerden de gelen yatıştırıcı mesajla sonrası, Rusya cephesinde sınırdan asker çekme işleminin başlatıldığı belirtildi.

    Rusya, tatbikattaki birliklerini sınırdan çekiyor #1

    SINIRDAKİ BİRLİKLER, GARNİZONLARINA DÖNÜYOR

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

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