Rusya tüm korona yasaklarını kaldırdı mı?

Vaka sayılarında düşüş olduğunu açıklayan yetkililier ülkede devam eden korona yasaklarına karşı bazı kararlar açıkladı..

Rusya hükümeti son 4 aydır sürekli düşüş görülen korona vakaları nedeniyle tüm yasakların askıya alındığını açıkladı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Vaka sayısındaki azalış nedeniyle maske uygulaması, gece restoranların kapalı tutulması ve diğer tedbirler askıya alınıyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya'da yapılan testlere göre son 24 saatte 3155 yeni vaka tespit edilirken, 53 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Rusya'da korona virüse karşı ilk doz aşısını olanların sayısı 92 milyon 687 bin 754, iki doz aşı olanların sayısı ise 88 milyon 298 bin 127 olarak ifade edildi.