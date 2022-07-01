Petrol
112.03
2.75%
Euro
17.4606
-0.38%
Dolar
16.7477
0.30%
Altın
964.06
-0.61%
Borsa
244
0.00%
Bitcoin
323.713
0.73%
BTXN Coin
6.82
9.47%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Rusya tüm korona yasaklarını kaldırdı mı?

    Vaka sayılarında düşüş olduğunu açıklayan yetkililier ülkede devam eden korona yasaklarına karşı bazı kararlar açıkladı..
    • 01.07.2022 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya tüm korona yasaklarını kaldırdı mı?

    Rusya hükümeti son 4 aydır sürekli düşüş görülen korona vakaları nedeniyle tüm yasakların askıya alındığını açıkladı.

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Vaka sayısındaki azalış nedeniyle maske uygulaması, gece restoranların kapalı tutulması ve diğer tedbirler askıya alınıyor" ifadelerine yer verildi.

    Rusya tüm korona yasaklarını kaldırdı mı? #1

    Rusya'da yapılan testlere göre son 24 saatte 3155 yeni vaka tespit edilirken, 53 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Rusya'da korona virüse karşı ilk doz aşısını olanların sayısı 92 milyon 687 bin 754, iki doz aşı olanların sayısı ise 88 milyon 298 bin 127 olarak ifade edildi.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Ağrı'da köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf, hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Ağrı'da köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf, hayatını kaybetti

    Adana'da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı
    3. Sayfa

    Adana'da kocası bıçaklanarak öldürülünce isyan etti: Kocamın ne suçu vardı

    Görüş Bildir