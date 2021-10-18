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    Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye'deki oteller neredeyse dolu

    Rusya Turizmciler Birliği (RST) Başkanı İrina Tyurina, Türkiye'deki otellerin neredeyse tamamen dolu olduğunu belirterek Kasım ayına kadar yer olmadığını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.10.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 19:12
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    Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye'deki oteller neredeyse dolu

    Türkiye'de havaların soğumasına rağmen, Akdeniz'de yaz sezonu hala devam ediyor.

    Turistlerin vazgeçilmez beldesi Antalya'da sahiller dolu...

    "TÜRKİYE'DEKİ OTELLER NEREDEYSE TAMAMEN DOLU"

    Konuyla ilgili Rus basınına konuşan Rusya Turizmciler Birliği (RST) Başkanı İrina Tyurina, kış yaklaşmasına rağmen Türkiye’deki otellerin neredeyse tamamen dolu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Haziran sonundaki aksama ile başlanmasına rağmen, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki doluluk oranı bütün yaz yüksekti. Şimdi popüler otellerin birçoğunda odaların tamamı dolu, sezon sonuna kadar bu otellerde yer bulmak imkansız. Bazı oteller yüksek talepten dolayı daha uzun süre çalışacak"

    Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye deki oteller neredeyse dolu #1

    "BU DURUM TURİSTLERİN DAHA UCUZA TATİL YAPMAK İSTEMESİNDEN KAYNAKLANIYOR"

    Tyurina açıklamalarına şöyle devam etti:

    "Sonbahar tatillerine talebin yüksek olması sadece pandemi yüzünden yaşanan ertelemelerden kaynaklı değil, 2019’da ortaya çıkan bir trendin sonucu. Bu durum turistlerin daha ucuza tatil yapmak istemesinden kaynaklı. Zira kadife sezonda fiyatlar yaz sezonuna kıyasla çok daha düşük. Türkiye ve başka ülkelerdeki birçok otelde eylül ve ekimdeki doluluk oranının arttığı belirtiliyor."

    Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye deki oteller neredeyse dolu #2

    "MISIR, TÜRKİYE'DE SEZONU KISALTABİLİR"

    Tyurina, 9 Kasım’dan itibaren Mısır’ın Hurgada ve Şarm el Şeyh kentlerine charter programlarının yeniden başlatılmasıyla Türkiye’de tatil sezonunun biraz kısalabileceğini de ekledi.

    Rusya Turizmciler Birliği: Türkiye deki oteller neredeyse dolu #3

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