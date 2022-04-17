Rusya: Türk camisindeki esirler kurtarıldı

Moskova'dan yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de Türk camisindeki esirlerin kurtarılması için özel operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, rehinelerin kurtarılarak güvenli bir noktaya götürüldüğü belirtildi.

Mahsur kalanlar tahliye edildi

Rus basınında operasyona ilişkin yer alan haberlerde, "16 Nisan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine yapıldı." denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Cami tahliye edildi ve yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü." bilgisini paylaştı.

Moskova'ya iletilen talep

34'ü çocuk olmak üzere 86 Türk'ün, çatışmalar nedeniyle sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, camiden tahliyelere ilişkin talebi Moskova'ya ilettiklerini söylemişti.



