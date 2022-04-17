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    Rusya: Türk camisindeki esirler kurtarıldı

    Moskova'dan yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 11:44
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    Rusya: Türk camisindeki esirler kurtarıldı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de Türk camisindeki esirlerin kurtarılması için özel operasyon düzenlendiğini duyurdu.

    Açıklamada, rehinelerin kurtarılarak güvenli bir noktaya götürüldüğü belirtildi.

    Mahsur kalanlar tahliye edildi

    Rus basınında operasyona ilişkin yer alan haberlerde, "16 Nisan'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine yapıldı." denildi.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Cami tahliye edildi ve yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü." bilgisini paylaştı.

    Moskova'ya iletilen talep

    34'ü çocuk olmak üzere 86 Türk'ün, çatışmalar nedeniyle sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıkları belirtilmişti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, camiden tahliyelere ilişkin talebi Moskova'ya ilettiklerini söylemişti.

    Rusya: Türk camisindeki esirler kurtarıldı #1


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