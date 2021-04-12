Rusya, Türkiye ile tüm uçuşlarını askıya aldı

Rusya, Türkiye ile tüm uçuşlarını askıya aldı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ile tüm uçuşların 1,5 ay süreyle durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye ile charter ve düzenli seferlerin 1,5 ay süreyle durdurulduğunu açıkladı.

15 NİSAN-1 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA UÇUŞ YAPILMAYACAK

Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

Golikova, Moskova-İstanbul ve İstanbul-Moskova olmak üzere haftada 2 kez tarifeli sefer düzenleneceğini belirterek, “Tur operatörlerine, aynı dönem içinde Rusya Federasyonu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne tur ürünlerinin satışına ara vermeleri önerildi" ifadelerini kullandı.

"TEMEL AMACIMIZ İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK"

Temel amaçlarının insan sağlığını korumak olduğunu söyleyen Golikova, "Temel görevimizin yeni tip korona virüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor” dedi.

Golikova'nın yaptığı açıklamanın ardından İstanbul ile Moskova arasında haftada 2 gün yapılması beklenen uçuşların tarihleri ise henüz paylaşılmadı.



