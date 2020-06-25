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- Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına hazırız
Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına hazırız
- Haber Merkezi
- 25.06.2020 - 09:39
Rusya'dan, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri konusunda yeni bir teklif geldi.
Açıklamayı, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov yaptı.
Borisov, "Türk ortaklar böyle bir isteği ifade ederse, Rusya S-400 hava savunma füze sistemlerinin Ankara'ya teslimine ilişkin yeni bir sözleşme imzalamaya hazır." dedi.
TÜRKİYE'YE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YAPILACAK
TASS'ın haberinde, Rusya'nın Eylül 2017'de Türkiye ile S-400 sistemlerinin Ankara'ya teslimatı için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladığı anımsatıldı.
Sözleşme kapsamında Ankara'ya S-400 sistemlerinin gönderildiği ve anlaşmanın, söz konusu sistemlere ilişkin üretim teknolojisinin Türk tarafına aktarılmasının da öngörüldüğü belirtildi.
"ANKARA İSTERSE YENİ ANLAŞMA YAPARIZ"
Muhtemel bir yeni S-400 anlaşmasına değinen Borisov, "(Türkiye) Arzu ederse anlaşmayı imzalarız." ifadesini kullandı.
İLK NATO ÜYESİ
Haberde ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi alan ilk NATO üyesi olduğu aktarıldı.
Yuri Borisov