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    Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına hazırız

    Başbakan Yardımcısı Borisov, Ankara'nın istemesi halinde hava savunma sistemlerinde yeni anlaşma yapabileceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 09:39
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    Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına hazırız #1

    Rusya'dan, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri konusunda yeni bir teklif geldi.

    Açıklamayı, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov yaptı.

    Borisov, "Türk ortaklar böyle bir isteği ifade ederse, Rusya S-400 hava savunma füze sistemlerinin Ankara'ya teslimine ilişkin yeni bir sözleşme imzalamaya hazır." dedi.

    TÜRKİYE'YE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YAPILACAK

    TASS'ın haberinde, Rusya'nın Eylül 2017'de Türkiye ile S-400 sistemlerinin Ankara'ya teslimatı için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını açıkladığı anımsatıldı.

    Sözleşme kapsamında Ankara'ya S-400 sistemlerinin gönderildiği ve anlaşmanın, söz konusu sistemlere ilişkin üretim teknolojisinin Türk tarafına aktarılmasının da öngörüldüğü belirtildi.

    Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına hazırız #2

    "ANKARA İSTERSE YENİ ANLAŞMA YAPARIZ"

    Muhtemel bir yeni S-400 anlaşmasına değinen Borisov, "(Türkiye) Arzu ederse anlaşmayı imzalarız." ifadesini kullandı.

    İLK NATO ÜYESİ

    Haberde ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi alan ilk NATO üyesi olduğu aktarıldı.

    Rusya: Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasına hazırız #3

    Yuri Borisov

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