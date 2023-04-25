Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi görüşüldü Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Savunma Bakanları ile istihbarat başkanlarının Moskova'da gerçekleştirdiği dörtlü görüşmeye dair Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Taraflar, Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini yineledi" ifadeleri kullanıldı.

İHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Muhammad Reza Aştiyani ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile diğer üç ülkenin istihbarat başkanları, Rusya'nın başkenti Moskova'da dörtlü toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi ele alındı.

"Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı"

Zirvenin ardından Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Suriye'de güvenliğin güçlendirilmesi ve Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

"Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği yinelendi"

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü konusunun da masaya yatırıldığı belirtilerek, "Tüm terör tehditlerine karşı Suriye'deki tüm aşırılık yanlısı gruplarla mücadele konusuna özel önem gösterilmektedir. Görüşmeler sonucunda taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriyeli mültecilerin anavatanlarına bir an önce dönmeleri için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini yineledi" denildi.

Tüm tarafların Suriye ve bölgede istikrarın sürdürülmesi için görüşmelerin devam ettirilmesinin önemini vurguladığı aktarıldı.