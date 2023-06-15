Rusya: Türkiye-Suriye müzakereleri istikrar için önemli Moskova'dan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi noktasında güzel sonuçlar alındığı belirtildi. Normalleşmenin, bölgesel istikrara ve Suriye'deki durumun çözümüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

AA

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelere Rusya ve İran da katılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuyu değerlendirdi.

Zaharova, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan müzakereleri bölgede istikrarın önemli bir unsuru olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye-Suriye görüşmesi yorumu: İstikrar için önemli

Türkiye, Suriye, İran, Rusya arasında 4’lü formatta yapılan Ankara-Şam ilişkilerinin ilerletilmesi yönündeki toplantıları hatırlatan Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

Bölgedeki istikrar için önemli olan Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi açısından güzel sonuçlar alındı.



Türkiye-Suriye müzakerelerini bölgedeki istikrarın önemli bir unsuru ve Suriye’deki durumun çözülmesinde önemli bir faktör olarak görüyoruz.

Fidan ile Lavrov'un görüşme olasılığı

Zaharova, Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşme olasılığı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Görüşmeye ilişkin bir tarih belirlendiğinde açıklayacaklarını belirten Zaharova, “Türk ortaklarımızla iletişime hazırız ve açığız, çok çeşitli konularda temaslarımızı sürdürmeye hazırız.” dedi.

İki bakan arasında ilk telefon görüşmesinin gerçekleştiğini anımsatan Zaharova, gündemin belli başlı alanlarının belirlendiğini kaydetti.

Belirlenen gündem başlıklarını sıraladı

Zaharova, bunların Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili sorunların çözümü, Türkiye’nin yakın komşuları Suriye ve Ermenistan ile normalleşme ve bölgedeki terörle mücadele konuları olduğunu aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hem ikili formatta hem de uluslararası platformlarda karşılıklı ilgi alanına giren çok çeşitli konuların diyaloğun alaka düzeyini ve enerji dinamiklerini belirlediğini de dile getirdi.