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    Rusya: Türkiye'deki istihbarat zirvesinde hassas konular masadaydı

    Rus yetkili, görüşmenin ABD'nin talebiyle gerçekleştirildiğini anlattı. Özel servislerin rolüne işaret edilerek, "Hassas konular ele alındı" denildi.
    • 17.11.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:16
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    Rusya: Türkiye'deki istihbarat zirvesinde hassas konular masadaydı

    Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde CIA-Rus istihbaratı görüşmesi yapıldı.

    Moskova'dan, kritik zirveye dair açıklama geldi.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleştirilen görüşmede "hassas konular"ın ele alındığını söyledi.

    Rusya'dan istihbarat görüşmesi açıklaması

    Ryabkov, Rus televizyon kanalı RTVI'ye verdiği röportajda, iki ülke arasında diyaloğun devam ettiğini ancak sistemli olmadığını belirtti.

    Rus yetkili, "ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya vardığımız pek çok formatı dondurdu. Bu üzücüdür." dedi.

    "Hassas konular ele alındı"

    AA'nın aktardığına göre, söz konusu istihbarat zirvesinin ABD'nin isteğiyle yapıldığını vurgulayan Ryabkov, şöyle konuştu:

    "Görüşme, iki ülkenin özel servisleri aracılığıyla sağlandı. Görüşmede ele alınan konular hassastır."

    Rusya: Türkiye deki istihbarat zirvesinde hassas konular masadaydı #1

    Kahire'de düzenlenecek zirve

    Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması konusuna değinen Ryabkov, bu konuda ikili istişare komisyonunun 29 Kasım-6 Aralık'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapacağını bildirdi.


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