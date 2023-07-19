Rusya, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderdi Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Putin'in talimatıyla orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi.

AA

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri orman yangınları.

Yaz aylarının gelmesi ile artan orman yangınları paniğe neden oluyor.

Ekipler anında olay yerine ulaşarak mücadele veriyor.

Yurtta son günlerde birden fazla şehirde yaşanan yangın paniği sonrasında Rusya harekete geçti.

Putin talimat verdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda 2 yangın söndürme uçağının gönderildiğini belirtti.

Bir diğer yandan, Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

"Zor koşullarda çalışmaya hazırdır"

Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.