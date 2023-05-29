Rusya, Türkiye'yle projelerin devam etmesini istiyor Rus Sözcü Peskov, "Ortak Rus-Türk projelerinin uygulanmasında oldukça yüksek ivme var" dedi. Peskov, Putin'in Ankara'da düzenlenecek yemin törenine katılıp katılmayacağıyla ilgili de konuştu.

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından Rusya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Başkent Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Peskov, iki ülke arasında devam eden ortak projelere işaret etti.

Yemin törenine Putin'in katılma ihtimali

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Erdoğan'ın göreve başlaması dolayısıyla düzenlenecek yemin törenine katılma ihtimalini değerlendiren Peskov, "Bekleyeceğiz, henüz bir davetiye gelmedi." ifadesini kullandı.

Telefonda görüşebilirler

Başkan Putin'in, Erdoğan ile yakın zamanda telefonda görüşme ihtimalinin olduğunu aktaran Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.

Ortak proje mesajı: İvmenin korunacağını umuyoruz

"Ortak Rus-Türk projelerinin uygulanmasında oldukça yüksek ivme var." diyen Sözcü Peskov, şöyle devam etti: