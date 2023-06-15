Rusya: Türkiye'yle yakın ilişkilere sahibiz Maliye Bakanı Siluanov, ülkesinin Ankara ile ilişkilerinin iyi bir düzeyde devam etmesini beklediğini söyledi.

AA

Moskova yönetimi, Ankara ile ticari ilişkileri değerlendirdi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuştu.

Siluanov, Türkiye ile ticari ilişkilere oldukça önem verdiklerini belirterek, mevcut ilişkilerin süreceğinden emin olduklarını söyledi.

"Türkiye'nin ne kadar mücadeleci olduğunu gördük"

Türkiye’nin, Rusya’nın ticari ve ekonomik ortağı olduğunu vurgulayan Siluanov, şu ifadeyi kullandı:

Sadece ülkemize değil tüm dünyada uygulanan ekonomik kısıtlamalarda Türkiye'nin ne kadar mücadeleci olduğunu gördük.

"Yakın ilişkilere sahibiz"

Rusya ile Türkiye ile ilişkilerin iyi bir düzeyde devam etmesini beklediğini anlatan Siluanov, şöyle dedi: