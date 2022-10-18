Rusya'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Yeysk kentinde eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim bölgesine Su-34 tipi savaş uçağı düştü. Yaşanan kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, yaralı sayısı ise 19 olarak açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşı can almaya devam ediyor...

Her gün yeni bir korkuyla başlayan iki ülke için dün yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim bölgesine Su-34 tipi savaş uçağının düştüğünü bildirildi.

Bakanlık ayrıca, 360'tan fazla bina sakininin olay sırasında tahliye edilerek kayıpların daha da artmasının önüne geçildiğini sözlerine ilave etti.

"Toplam ölü sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 13'e yükseldi"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiği belirtilerek, "Arama kurtarma bölgesinden 10 kişinin cesedi çıkarıldı. Böylece hastanedeki kayıplarla birlikte toplam ölü sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 13'e yükseldi. Yaralı 19 kişinin tedavisi sürüyor." denildi.

Rusya'nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü VİDEO

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazadan zarar gören ailelere destek verilmesi yönünde talimat vermiş, Krasnodar Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.