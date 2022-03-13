Rusya, Ukrayna arasında 4'üncü müzakere yarın

remlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden müzakerelerin 4’üncü turunun yarın yapılmasının planlandığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında bir yandan savaş sürerken, diğer yandan da diplomasi trafiği devam ediyor.

Taraflar, daha önce Belarus'ta bir araya gelerek şartlarını birbirlerine iletmişti.

Son olarak Türkiye'nin girişimleriyle Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Dmitro Kuleba, Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda görüştü.

Görüşme sonrası iki liderden de olumlu dönüşler geldi.

4'ÜNCÜ GÖRÜŞME YARIN

Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demeç verdi.

Demeç sırasında bir gazetecinin Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin şu anda devam ettiğine dair sorusuna, "Hayır. Müzakerelerin yarın yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, 4’üncü turun videokonferans yoluyla yapılmasının planlandığını aktardı.