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    Rusya: Ukrayna askerlerimizi zehirledi

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.
    • 21.08.2022 - 03:14
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    Rusya: Ukrayna askerlerimizi zehirledi

    Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.

    "Ukrayna askerlerimizi zehirledi"

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’nın, ülkenin güney doğu bölgesindeki ve Rus kontrolü altındaki Zaporijya’da Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.

    Vücutlarında zehirli madde bulundu

    İHA'nın haberine göre; açıklamanın devamında, yapılan incelemelerde çok sayıda kişinin vücudunda botulinum toksini tip B olarak isimlendirilen zehirli maddeye rastlandığı aktarılarak, "Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanarak kimyasal terör eylemlerine başladı. Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerindeki Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı. Muayeneler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip B adlı zehirli maddeye rastlandı" denildi.

    Rusya: Ukrayna askerlerimizi zehirledi #1

    "Kimyasal terör eylemleri belgelenecek"

    Rus uzmanlar tarafından incelemelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, "St. Petersburg’daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yapıldı. Ayrıca, Zelensky rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgeler hazırlanarak en yakın zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) gönderilecektir" ifadeleri kullanıldı.

    Rusya: Ukrayna askerlerimizi zehirledi #2


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