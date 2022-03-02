Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için ikinci kez masada

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için ikinci kez masada

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında, tarafların ikinci görüşmesi bugün yapılacak. Barış görüşmelerinin ilk turundaki müzakerelerden bir sonuç çıkmamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rusya'nın bu tutumuna yönelik yaptırım kararları art arda gelirken iki ülke önkoşulsuz olarak ilk kez masaya oturarak durumu müzakere etmişti.

Belarus sınırında yapılan söz konusu müzakere toplantısı 6 saat sürdü.

İLK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

İlk görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN MASAYA TEKRAR OTURULACAK

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy ise, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Rus Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün yapılacağı açıklandı.

İPTAL OLMA İHTİMALİ DE VAR

Görüşmelerin Belarus-Polonya sınırında bulunan Brest bölgesinde düzenlenebileceği iddia edildi.

Öte yandan görüşmeye dair kesin bir açıklama yapılmazken müzakerelerin iptal olabileceği de ihtimaller arasında.