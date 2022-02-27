Rusya - Ukrayna çatışmasının yaşandığı noktalar

Başkent Kiev'de Rus güçlerine karşı direniş devam ediyor. İki ülke kuvvetleri arasında çatışmalara sahne olan noktalar haritaya yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rus ordusu, ülkenin çeşitli noktalarında Ukraynalı güçlerle çatışıyor.

Kuzey, güney ve doğu olmak üzere üç koldan başkent Kiev'i kuşatma planları doğrultusunda ilerleyen Rus güçlerine bağlı zırhlı araçlar, ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girdi ancak direnişle karşılaştı.

KİEV'DE RUS GÜÇLERİNE KARŞI DİRENİŞ

Direnişin sürdüğü bir başka nokta ise Kiev oldu. Patlama ve siren seslerinin duyulduğu kent, Ukrayna'ya bağlı güçlerin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

Rusya, çatışmaların şiddetlendiği Kiev'i henüz ele geçiremezken, şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak sabahlıyor.

"DÜNYA ŞÜPHE DUYDU, SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "72 saat direniş. Dünya inanmadı, şüphe duydu. Sadece ayakta durmakla kalmadık, kendimizden emin bir şekilde işgalci Ruslarla savaşmaya devam ediyoruz." dedi.

ÇATIŞMALARIN YAŞANDIĞI NOKTALAR

Dünyaya Rusya'dan korkulmaması gerektiğini gösterdiklerini ifade eden Reznikov, "Ukrayna'ya destek daha güçlü olmalı. Güvenliğiniz bize bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya askerlerinin ilerleyişi ve çatışmalara sahne olan noktalar, harita üzerinde gösterildi.

KİEV'İN KONTROLÜ UKRAYNA GÜÇLERİNDE

Kiev Şehir Devlet İdaresi, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Kiev'in tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinin kontrolü altında bulunduğu belirtilerek, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

"ÖLDÜRÜLEN BİNLERCE RUS ASKERİNE AİT CESETLERİN..."

Öte yandan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, öldürülen "binlerce Rus askerine ait cesetlerin" ülkelerine geri gönderilmesini kolaylaştırmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne başvurduğunu belirtti.

Rusya'daki anne-babalarının evlatlarını "onları onurlu şekilde defnedebilmesi" gerektiğini kaydeden Kyslytsya, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in trajedinin boyutunu saklamasına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi BM Daimi Gözlemcisi Laetitia Courtois da mevcut güvenlik durumunun "sahadaki ekipleri için ana endişe kaynağı ve engel olduğunu" belirtti.