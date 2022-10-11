Rusya: Ukrayna, elektrik trafosuna saldırdı

Belgorod Bölge Valisi Gladkov, saldırı konusunda Kiev'i suçladı. Gladkov, "İki binden fazla kişinin elektriği kesildi" dedi.

Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya saldırı düzenlediği iddia edildi.

Rusya'nın Belgorod bölgesindeki elektrik trafo merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamayı, Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptı.

"İki binden fazla kişinin elektriği kesildi"

Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırıda, elektrik trafo merkezinin vurulduğunu kaydeden Gladkov, şöyle dedi:

"Füzeler, trafo merkezinin transformatörüne zarar verdi. Şu anda 2 binden fazla kişinin elektriği kesildi. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok."

Hasarın onarılması için çalışma başlatıldı

AA'nın haberine göre, Gladkov, olay yerinde inceleme yapıldığını, hasarın kısa sürede onarılacağını söyledi.