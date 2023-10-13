Rusya: Ukrayna hedeflerine İskender füzeleriyle saldırdık Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna hedeflerine 8 saldırı düzenlediklerini söyledi.

AA

Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Ukrayna'da belirlenen hedefler, düzenlenen füzeli saldırılarla vuruluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son bir haftada yaşananları aktardı.

Ukrayna hedeflerine 8 saldırı yapıldı

İskender-M füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna hedeflerine 8 saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki taarruzlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 7-13 Ekim tarihlerinde İskender-M operasyonel-taktik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna hedeflerine 8 grup saldırısı düzenlediğini belirten Konaşenkov, füze ve topçu sistemleri, askeri teçhizat depoları, silah ve teçhizat üreten atölyeleri ile Ukrayna askerleri, nasyonalistler ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların vurulduğunu ifade etti.

Vurulan noktalar

Konaşenkov, şu ifadeleri kullandı:

ABD üretimi ‘Williard’ sürat tekneleri için depo, Ukrayna Silahı Kuvvetleri'nin Herson Müttefik Askeri Birliğinin sahra topçu deposu, Odessa bölgesindeki İlyiçevsk şehrinde bulunan Dunaisudoservice gemi onarım tesisindeki bir teçhizat deposu, Çerkası bölgesindeki Uman hava üssünde yakıt ve yağ deposu yok edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)