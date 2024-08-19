Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna için barış tekliflerini iptal etmediklerini, ancak Kursk'taki durum nedeniyle bu aşamada müzakere yapamayacaklarını söyledi.

AA

Rusya-Ukrayna savaşı, çeşitli bölgelerde devam ediyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rus gazetecilere Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ TEKLİFİMİZ İPTAL DEĞİL"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin mümkün olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, Ukrayna birliklerinin ağustos başında Kursk bölgesine girdiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bu aşamada, söz konusu macera (Kursk'taki durum) göz önünde bulundurulduğunda müzakere etmeyeceğiz. Barış teklifimiz iptal değil. Halihazırda müzakere yapmak uygun değil.

"KİMSE BİR ŞEY BOZMADI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da The Washington Post'un "Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine girmesinin Kiev ile Moskova arasında Katar'da süren doğrudan müzakereleri bozduğu" yönündeki iddiasına ilişkin, "Kimse bir şey bozmadı, çünkü bozulabilecek bir şey yok. Rusya ve Kiev yönetimi arasında sivil kritik altyapı unsurlarının güvenliğine dair doğrudan veya dolaylı müzakere yapılmadı ve yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle iki ordu arasında başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)