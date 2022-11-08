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    Rusya: Ukrayna ile barış görüşmeleri için ön şartımız yok

    Moskova'dan yapılan açıklamada, "İyi niyet dışında herhangi bir ön koşul yok" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 15:16
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    Rusya: Ukrayna ile barış görüşmeleri için ön şartımız yok

    Rusya ile Ukrayna arasında bir yandan çatışmalar devam ederken, diğer taraftan iki ülkeyi uzlaştırma çabaları sürüyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, saldırıların yol açtığı yıkımın telafi edilmesi ve sorumluların cezalandırılması şartıyla müzakerelere açık olduğunu söyledi.

    Moskova'dan yapılan açıklamada ise barış görüşmeleri için herhangi bir ön şartın olmadığı belirtildi.

    "Tarafımızdan herhangi bir ön koşul yok"

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Kiev ile barış görüşmeleri için herhangi bir ön koşul belirlemediklerini, ancak Kiev'in bu süreçle ilgili irade göstermesi gerektiğini vurguladı.

    Rudenko, "Ukrayna'nın iyi niyet göstermesi için ana koşul dışında bizim tarafımızdan herhangi bir ön koşul yok." dedi.

    "Ukrayna, barışçıl müzakereler yürütmesini yasaklayan yasayı kabul etti"

    TASS'ın haberine göre, Kremlin, Rusya olarak her zaman bu tür müzakereleri yürütmeye hazır olduklarını vurguladı.

    Aynı Rus Bakan, "Ukrayna, Rusya ile barışçıl müzakereler yürütmesini yasaklayan bir yasayı kabul etti. Bu onların tercihi. Hiçbir kusurumuz olmaksızın kesintiye uğrayan bu tür müzakerelere hazır olduğumuzu her zaman beyan ettik." ifadelerini kullandı.

    Rusya: Ukrayna ile barış görüşmeleri için ön şartımız yok #1

    Zaporijya müzakereleri

    Öte yandan Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde koruyucu bir bölge için müzakereler sürüyor.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı'na göre, Rusya Federasyonu'nun yetkili makamları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) önerilerini inceliyor.

    Rusya: Ukrayna ile barış görüşmeleri için ön şartımız yok #2


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