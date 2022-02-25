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- Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır
Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya’ya yönelik müzakere çağrısına Kremlin’den yanıt geldi. Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğu bildirildi.
- AA
- 25.02.2022 - 16:14
- Güncelleme : 25.02.2022 - 16:15
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya’ya yönelik müzakere çağrısına Kremlin’den yanıt geldi. Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğu bildirildi.
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