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    Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya’ya yönelik müzakere çağrısına Kremlin’den yanıt geldi. Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğu bildirildi.
    • AA
    • 25.02.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 16:15
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    Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya’ya yönelik müzakere çağrısına Kremlin’den yanıt geldi. Rusya'nın Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğu bildirildi.

    Ayrıntılar gelecek...


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