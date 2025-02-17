Rusya, Ukrayna ile seyir güvenliğine ilişkin anlaşmayı feshetti

AA & Ensonhaber

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in Ukrayna ile Rusya arasındaki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin anlaşmanın feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladığı belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna hükümetleri arasında 20 Mart 2012'de Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasına yönelik imzalanan anlaşma feshediliyor" ifadeleri yer aldı.

BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILIYORDU

Söz konusu anlaşma gereği Rusya ile Ukrayna, denizde seyir güvenliği ve denizin korunması konusunda birbirine bilgi iletiyor, gemilerin boyutları ve rotaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuyordu.