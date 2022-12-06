Rusya: Ukrayna, kasımda 8 binden fazla asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın kasım ayında 8 bin 300'den fazla askerini kaybettiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri yetkililerle toplantı yaptı.

Şoygu toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre; Ukrayna'nın Donbas bölgesinde çatışmaların devam ettiğini belirten Şoygu, buradaki Mayorsk, Pavlivka, Opıtne, Andriyivka, Bilogorivka ve Kurdyumivka yerleşim birimlerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini anımsattı.

"8 bin 300'den fazla asker kaybettiler"

Ukrayna ordusunun Luhansk ve Donetsk yönlerinde "ciddi" kayıplar yaşadığını iddia eden Şoygu, "Düşman, kasım ayında 8 bin 300'den fazla asker, 5 uçak, 10 helikopter, 149 tank ve 300'ü aşkın zırhlı aracını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Şoygu, ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna'nın askeri yönetim sistemi ile askeri sanayi işletmelerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenlediğine dikkati çekti.

"Rus ordusu, modern havacılık ekipmanları ile donatılmaya devam ediyor"

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu anımsatan Şoygu, bu santralin güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi.

Şoygu, Ukrayna birliklerinin söz konusu santrale yönelik saldırılar düzenlediğini ve bunun "nükleer terör" olduğunu ifade etti.

Rus uçaklarının Ukrayna'daki savaşta yoğun şekilde kullanıldığını belirten Şoygu, Rus ordusunun modern havacılık ekipmanları ile donatılmaya devam ettiğini söyledi.