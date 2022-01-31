Rusya - Ukrayna krizinde BM'nin caydırıcılığı yeniden gündemde

Analizde, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal etmesi halinde BM'nin bir kez daha etkisiz kalacağı konuşuluyor. Dış politika analistleri, 2014'e benzer tablonun yaşanabileceğini söylüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş ihtimali, Birleşmiş Milletler'in bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak.

MOSKOVA'NIN YAKLAŞIMI OLUMSUZ

ABD, 15 üyeli organın toplantısını "Rusya'nın kendisini açıklama şansı" olarak nitelendiriyor. Rusya ise çağrılara olumsuz yaklaşıyor. Toplantının devam etmesi için 9 oya ihtiyaç var ve Washington yeterli desteğe sahip olduğuna inanıyor.

RUSYA'NIN VETO İHTİMALİ

Ancak tüm üyelerin görüşlerini açıkça ifade etme fırsatına sahip olması dışında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Konsey tarafından herhangi bir işlem yapılmayacağı belirtiliyor.

Bir açıklamanın bile ortak karara ihtiyacı var ve Rusya'nın herhangi bir çözüm teklifini veto etme ihtimali bulunuyor.

"ABD, BM'Yİ SİYASİ TİYATRO OLARAK KULLANACAK"

Rusya; ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile birlikte Konsey'deki 5 daimi veto yetkisine sahip ülkelerden biri.

Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli. Toplantıdan bir gün sonra Rusya, Konsey'in şubat ayı dönem başkanlığını devralacak.

Düşünce kuruluşu Crisis Group'un BM Direktörü Richard Gowan, "ABD, BM'yi savaş durumunda Rusya'yı alenen utandırabileceği bir siyasi tiyatro olarak kullanacak." dedi.

"BM KÜÇÜK BİR NÜFUZA SAHİP"

Gowan, "Korkarım ki bu, Etiyopya savaşı ve Myanmar darbesi gibi BM'nin gerçek dünyada ne kadar küçük bir nüfuza sahip olduğunu gösteren başka bir kriz olacak." ifadesini kullandı.

KIRIM'DA NE OLDU

Rusya ordusu krizi tırmandırırsa, diplomatlar ve dış politika analistleri, Birleşmiş Milletler'deki diplomasi ve eylemin, Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinin ardından 2014'te yaşananları yansıtmasının muhtemel olduğunu söylüyor.

Güvenlik Konseyi, Ukrayna krizini görüşmek üzere o zamandan beri onlarca kez toplandı. Mart 2014'te, Kırım'ın statüsüyle ilgili referanduma karşı çıkan ve ülkeleri tanımamaya çağıran ABD tarafından hazırlanan karar oylandı. 13 lehte oy çıkarken, Çin çekimser kaldı ve Rusya veto etti.

GENEL KURUL VE GÜVENLİK KONSEYİ ARASINDAKİ FARK

Rusya'yı uluslararası arenada izole etmek isteyen Batılı ülkeler, benzer bir metni 193 üyeli Genel Kurul'a götürerek referandumu geçersiz ilan eden kararı kabul etti. 100 lehte, 11 aleyhte ve 58 çekimser oy kullanıldı.

Genel Kurul kararları siyasi ağırlık taşıyor ancak yasal olarak bağlayıcı değil. Güvenlik Konseyi'nin aksine hiçbir ülkenin Genel Kurul'da veto hakkı bulunmuyor.

"RUSYA, GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANI OLARAK NE YAPABİLİR" SORUSU

Salı günü Rusya, Konsey'in şubat ayı dönem başkanlığını devralacak. Bu, büyük ölçüde idari bir rol, ancak toplantıları planlamayı içeriyor.

Bu nedenle bazı diplomatlar, Moskova yönetiminin, Konsey üyelerinin Rusya'nın eylemleri hakkında tartışma talep etme girişimlerini geciktirebileceği konusunda uyarıyor.

Diplomatlar, şu anki duruma göre, Konsey'in 17 Şubat'ta Ukrayna'yı görüşeceğini söyledi.

Genel Kurul ayrıca, 23 Şubat'ta "Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen bölgelerindeki durum" konulu yıllık görüşme gerçekleştirecek.