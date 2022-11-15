Rusya: Ukrayna, müzakere konusunda isteksiz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zelensky'nin sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nden sonra konuştu.

Barışı korumaya çalıştıklarını belirten Zelensky, "Dünya bunu görüyor." dedi.

Zelensky: Minsk-3 artık olmayacak

Zelensky, "Rusya'nın sözlerine güvenilemez ve ihlal edeceği bir 'Minsk-3' artık olmayacak." diye konuştu.

Zelensky'nin bu açıklaması, Moskova'nın tepkisini çekti. Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Moskova: Kiev müzakere etmek istemiyor

Peskov, devlete ait RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, açıklamanın Kiev'in Rusya ile müzakere etmek istemediğini doğrulayıp doğrulamadığı sorulduğunda, "Kesinlikle." dedi.

"İsteksiz tutumu teyit ediyor"

Rus Sözcü, Zelensky'nin sözlerinin "Ukrayna'nın müzakere konusundaki isteksiz tutumunu teyit ettiğini" savundu.

Rusya ile Ukrayna arasında anlaşmazlığın barışçıl çözümüne ilişkin son görüşmeler, mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilmişti.