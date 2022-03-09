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    Rusya - Ukrayna müzakerelerinde 4'üncü turun tarihi belli oldu

    Görüşme hazırlıklarına ilişkin bir kaynak, Antalya'da düzenlenecek Lavrov-Kuleba zirvesi sonrasına işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 14:22
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    Rusya - Ukrayna müzakerelerinde 4'üncü turun tarihi belli oldu

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba, yarın Antalya'da bir araya gelecek.

    Görüşme, iki ülke arasında savaşın sona ermesine ilişkin müzakerelerin sürdüğü bir dönemde kritik öneme sahip.

    MOSKOVA-KİEV TEMASLARI

    Daha önce Rus ve Ukraynalı taraflar, Belarus'ta üç kez bir araya gelmiş, ancak karşılıklı taleplerin iletildiği temaslardan bir sonuç çıkmamıştı.

    Müzakerelerin organizasyonuyla ilgili yetkililere yakınlığıyla bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuri Voskresenskiy, Rossiya-24 televizyonuna verdiği demeçte, görüşmelerin bir sonraki turunun Türkiye'deki zirvenin ardından gerçekleştirileceğini söyledi.

    YENİ GÖRÜŞME ANTALYA ZİRVESİNDEN SONRA

    Voskresenskiy, "Bildiğim kadarıyla görüşmelerin dördüncü turu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye’deki görüşmesinden sonra gerçekleşecek." dedi.

    Rusya - Ukrayna müzakerelerinde 4 üncü turun tarihi belli oldu #1

    PESKOV: GÖRÜŞME ÇOK ÖNEMLİ

    Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşme, müzakere sürecinin devamı ve çok önemli." dedi.

    Peskov, görüşmeye ilişkin beklentisinin sorulması üzerine, "Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim." ifadesini kullandı.


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