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    Rusya: Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezi vuruldu

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaş uçağından atılan "Kinjal" füzesi ile Ukrayna ordusuna ait Donetsk’te yeraltı komuta merkezinin vurulduğunu açıkladı.
    • 11.04.2022 - 23:41
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 23:42
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    Rusya: Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezi vuruldu

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Yer altı komuta merkezi, Kinjal füzesi ile vuruldu"

    Ukrayna’daki hedefleri gün içinde roketlerle vurduklarını belirten Konaşenkov, "Savaş uçağından atılan 'Kinjal' füzesi ile Donetsk bölgesinde Çasov Yar yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna ait iyi gizlenmiş yeraltı komuta merkezi imha edildi." dedi.

    Rusya: Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezi vuruldu #1

    "300'e yakın Ukrayna silahlı gücü yok edildi"

    AA'nın haberine göre; havadan atılan yüksek hassasiyetli roketlerle Donetsk bölgesinde Toçka-U füze sistemi, yeraltı sığınağında saklanmış iki çok namlulu roketatar, iki kamufle edilmiş silah ve askeri teknik araçlar ile farklı yerlerdeki Ukraynalı silahlı güçleri ve kamplarını yok ettiklerini belirten Konaşenkov, Donetsk bölgesine yapılan atışlarda 300’e yakın Ukrayna silahlı güçlerinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

    Konaşenkov, Su-27 Ukrayna savaş uçağının da düşürüldüğünü dile getirdi.

    Rus hava kuvvetlerinin 42 Ukrayna askeri nesnesini yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 130 uçak, 99 helikopter, 243 hava savunma füze sistemi S-300, Buk-M1, Osa AKM, 441 insansız hava aracı, 2 bin 132 tank ve zırhlı araç, 241 çok namlulu roketatar, 913 obüs ve havan topu, 2 bin 28 özel askeri araç yok edildi." şeklinde konuştu.


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