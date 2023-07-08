Rusya Ukrayna savaşının 500'üncü günü geride kaldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın üzerinden 500 gün geçti. Savaşın harita üzerine yansıyan hali paylaşıldı.

AA & Ensonhaber

24 Şubat 2022 tarihinde, tüm dünya büyük bir savaşın başlangıcına şahitlik etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta, iki ülke de ağır kayıplar verdi.

Savaşın bugün tam olarak 500'üncü günü.

Bu süre zarfı içerisinde yaşanan olaylar kısaca şu şekilde;

-24 Şubat 2022 tarihinde Rusya, 3 taraftan Ukrayna’ya girerek Kiev’i kuşatma altına aldı.

-Ardından tarihler 15 Temmuz 2022’yi gösterdi. Rus güçleri bu kez Mariupol’ü ele geçirdi.

-9 Kasım 2022’de ise Rusya, Herson bölgesinden çekildi.

-Çatışmalar, Donetsk bölgesinde 24 Şubat 2023 tarihinde yoğunlaştı.

Günümüz itibarıyla ise Rusya, Ukrayna’daki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ele geçirdi.

Savaşla geçen 500 günün acı kareleri FOTO GALERİ

Savaşın hüzünlü yüzü

Siyasi olayların yanında savaşın ortasında kalan insanların acı kareleri de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ailesinden ayrı kalmak zorunda olanlar, ağır şekilde savaş nesneleriyle yaralananlar, yakınlarının cesedi başında ağlayanlar ve daha niceleri...

Tren istasyonlarında yoğunluk

24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

Mart 2022'de Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından Kiev tren istasyonunda yoğunluk yaşandı.

Geçici ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından yakın çevrelerdeki siviller, otobüslerle Kiev'deki tren istasyonuna getirildi.

Başkent Kiev yakınlarındaki İrpin’de çatışmalar sürerken, 7 Mart 2022'de Ukrayna güçleri bölgede yaşayan sivilleri tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti.