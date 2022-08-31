Rusya-Ukrayna savaşıyla Almanya'nın silah satışı yüzde 76 arttı

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışı, 2022'nin ilk sekiz ayında Ukrayna’ya silah yardımıyla birlikte yaklaşık 5,1 milyar euroya ulaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı küresel boyutta birçok alanda etkili oldu.

Bunlardan biri de savunma sektörü.

Silah satışı yüzde 76 arttı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı verilerine göre, hükümet bu yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 5,1 euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

AA'nın haberine göre 2021’nin aynı dönemine göre yüzde 76 artışa (2,9 milyar euro) ulaşılmış oldu.

İhracatın 3/4'ü AB ve NATO üyelerine yapıldı

Verilere göre, Almanya'nın silah ve teçhizat ihracatının dörtte üçü Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkelerle Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve İsviçre’ye yapıldı.

Berlin, Kiev’e yaklaşık 686 milyon euro değerinde silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2020’de 5,8 milyar euronun ardından, 2021’de yaklaşık 9,04 milyar euroya ulaşarak rekor kırmıştı.

Ülkenin söz konusu ihracatının yıllık ortalaması, son 5 yılda 6,85 milyar euro olmuştu.

Öte yandan, Yeşiller partisi liderliğindeki Ekonomi Bakanlığı, ülkenin silah ihracatı kontrol yasasının güçlendirilmesi ve daha fazla şeffaflık sağlaması için çalışmalar yapıyor.