Rusya - Ukrayna sınır hattında son durum

İki ülke arasındaki tansiyon, Moskova yönetiminin son girişimleriyle iyice yükseldi. Krizin perde arkası ve gelecekte yaşanabilecekler gözler önüne serildi.

Son haftalarda gerilimlerin yaşandığı Moskova-Kiev hattı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hamleleriyle yeni bir boyut kazandı.

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise karara tepki göstererek, "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir." dedi.

175 BİN ASKERLE TOPYEKÜN SAVAŞ ENDİŞESİ

Karşılıklı açıklamaların ardından savaş ihtimali bir kez daha ön plana çıktı. Batı, her seferinde işgalin an meselesi olduğunu belirterek, iki ülke arasında topyekün bir savaş çıkmasından endişe ediyor.

ABD istihbaratına göre, Belarus ile ortak askeri tatbikata başlayan ve sonrasında tatbikatın süresini uzatan Rusya, 175 bin askerle Ukrayna'ya işgal girişiminde bulunmayı planlıyor.

PUTİN'DEN ORDUYA TALİMAT

İşgal girişimi planı çerçevesinde, Putin'in orduya 100 tabur taktik grubun hazırlanması için talimat verdiği iddia ediliyor.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturdu.

RUS YANLISI AYRILIKÇILAR İLE YAŞANAN GERİLİM

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın ayrılıkçıların elindeki söz konusu iki bölgeyi tanıma kararıyla 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağına dikkat çekti.

Öte yandan Rusya, Kırım'ı 2014'te Rusya'dan ilhak ederken Rus yanlısı gruplar, bu bölgede aynı yıldan beri Ukrayna askerleriyle çatışıyor.

Kiev yönetimi, ateşkesin Rus yanlılarınca ihlal edildiğini söylüyor.

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