Rusya: Ukrayna, Taganrog kentine füze saldırısı gerçekleştirdi Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rostov bölgesindeki Taganrog kentine füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İHA

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna ordusunun Rusya ve Ukrayna sınırında kalan Rostov bölgesindeki Taganrog kentine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

"Ukrayna'ya ait füzenin parçaları Taganrog topraklarına düştü"

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kiev rejimi, Rostov bölgesindeki Taganrog şehrinin konut altyapısına yönelik S-200 hava savunma sisteminin füzesiyle terör saldırısı gerçekleştirdi. Rus füze sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait bir füze tespit edilerek havada imha edildi. Ukrayna'ya ait füzenin parçaları Taganrog topraklarına düştü" denildi.

Açıklamada, "Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında bazı binalar hasar görürken bazı siviller de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.