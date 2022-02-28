Rusya: Ukrayna üzerinde hava üstünlüğü bizde

Tümgeneral Konaşenkov, tüm bölgede hava üstünlüğünü kazandıklarını söyledi. Bir açıklama da Ukrayna ordusundan yapıldı.

Ukrayna'da Rusya ile yaşanan çatışmalar 5'inci gününe girerken, iki ülkenin ordusundan açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Ukrayna'da hava üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.

RUSYA: HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAZANDIK

Konaşenkov, "Rus askeri hava araçları, Ukrayna'nın tüm bölgesi üzerinde hava üstünlüğü kazandı." dedi.

Konaşenkov'a göre, Rusya Hava Kuvvetleri son 24 saat içinde S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemlerini imha etti. Yerdeki dört savaş uçağı ile havadaki bir savaş uçağının da vurulduğu belirtildi.

"1114 ASKERİ TESİS İMHA EDİLDİ"

Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunuldu.

Öte yandan Rus askerlerinin, Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.

UKRAYNA: RUS BİRLİKLERİNİN SALDIRI HIZI YAVAŞLADI

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise Rus birliklerinin "saldırı hızını" yavaşlattığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak yine de bazı alanlarda başarı geliştirmeye çalışıyorlar." denildi.