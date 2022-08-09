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    Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden petrolü durdurdu

    Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.
    • 09.08.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 14:40
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    Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden petrolü durdurdu

    Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte yaşanan kutuplaşmada Batı ve Rusya arasındaki yaptırımlar devam ediyor.

    Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımlarına karşı Rusya enerji kartını oynadı.

    Dünya genelinde enerji krizine neden olan gelişmelerde bugün Rusya'dan yeni bir adım daha geldi.

    Ukrayna üzerinden giden petrol sevkiyatı durdu

    AA'nın haberine göre Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

    Transneft'tin yazılı açıklamasında, Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Drujba hattının güney kolu için Ukrtransnafta şirketine ön ödeme yapılmasının gerektiği belirtildi.

    Söz konusu sevkiyat hizmeti için Ukrtransnafta'ya yapılan son ön ödemelerin Transneft'e geri döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ödemelerin Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemediğine işaret edildi.

    Belarus ve Polonya üzerinden sevkiyat devam ediyor

    Açıklamada, gerekli ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle Ukrtransnafta'nın Transneft'e sevkiyat hizmeti sağlamayı durdurduğu ve bu nedenle Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya sevkiyatının da 4 Ağustos itibarıyla durduğu kaydedildi.

    Şirketin Drujba hattının diğer kollarındaki sevkiyatının devam ettiği, Belarus üzerinden Polonya ve Almanya yönündeki sevkiyatlarda sorun yaşanmadığı belirtildi.

    Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa ya giden petrolü durdurdu #1


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