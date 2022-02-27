Rusya: Ukrayna'da 975 askeri tesis imha edildi

Savunma Bakanlığı, saldırılarla ilgili son tabloyu paylaştı. Esir alınan Ukrayna askerinin sayısı da belli oldu.

Ukrayna'ya askeri harekatın bilançosuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki saldırılarla ilgili konuştu.

KONTROL ALTINDAKİ NOKTALAR

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Novoahtırka, Smolyaninovo'nun yanı sıra Stanitsa Luhanska, Heniçevsk yerleşim birimleri ile Herson Havaalanı'nı kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, Herson ve Berdyansk kentlerinin de bloke edildiğini aktardı.

975 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna ordusuna karşı uzun menzilli seyir füzelerini hava ve denizden kullandıklarını kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 975 askeri altyapı tesisi Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi. Bunların arasında 23 komuta merkezi, 43 radar istasyonu, 31 hava savunma füze sistemi var." dedi.

ESİR ALINAN UKRAYNA ASKERİNİN SAYISI

Ayrıca Ukrayna ordusuna ait toplam 223 tank, 28 uçak, 39 çok namlulu roketatar ve 143 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, 471 Ukrayna askerinin esir alındığını ifade etti.