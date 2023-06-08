Rusya, Ukrayna'da Alman sistemini vurdu Moskova'dan yapılan açıklamada, füze ve radar sisteminin insansız hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.

AA & Ensonhaber

Ukrayna'nın Batı'dan tedarik ettiği silah sistemleri, Rusya tarafından hedef alınıyor.

Rus güçleri, Almanya'da üretilen ve Ukrayna'da konuşlandırılan sistemi havadan vurdu.

İHA'larla vuruldu

Moskova yönetimi, IRIS-T SLM füze sistemi ile TRML-4D çok işlevli radar sisteminin, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Radar, IRIS-T SLM karadan havaya füze sisteminin önemli bir bileşeni olarak göze çarpıyor ve türünün bugüne kadar Ukrayna'ya teslim edilen tek örneği olabileceği belirtiliyor.

İlk kez 2018'de tanıtılan TRML-4D, elektronik taramalı C-bandı hava gözetleme radarı olarak biliniyor.

Geçen yıl Almanya'dan aldılar

Ukrayna, ilk IRIS-T SLM sistemini Ekim 2022'de Almanya'dan teslim almıştı.

Kiev'in elinde, ABD'den tedarik edilen de dahil olmak üzere başka hava savunma radarları bulunuyor.