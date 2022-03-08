Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı

Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı

Rusya yarın sabah için de insani ateşkes kararı aldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında 13. gün biterken, bugün insani koridor için başlatılan ateşkes ile Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinden binlerce sivilin tahliyesi, zor şartlara rağmen devam ediyor.

RUSYA ATEŞKESİ UZATTI

Rusya tarafından gelen sonr açıklamaya göre, sivillerin tahliyesinin tamamlanması için geçici ateşkesin bir gün daha uzatıldığı açıklandı.