Euro
15.83
1.20%
Dolar
14.50
0.87%
Altın
949.54
2.91%
Borsa
2011
0.70%
Bitcoin
565.319
3.87%
BTXN Coin
38.24
0.55%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı

    Rusya yarın sabah için de insani ateşkes kararı aldığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.03.2022 - 23:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında 13. gün biterken, bugün insani koridor için başlatılan ateşkes ile Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinden binlerce sivilin tahliyesi, zor şartlara rağmen devam ediyor.

    RUSYA ATEŞKESİ UZATTI

    Rusya tarafından gelen sonr açıklamaya göre, sivillerin tahliyesinin tamamlanması için geçici ateşkesin bir gün daha uzatıldığı açıklandı.

    Rusya, Ukrayna da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı #1

    Rusya, Ukrayna da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!
    Medya

    Diriliş'in Turgut'u şimdilerde ne yapıyor? Baltasından ayrılmayan Turgut Alp'in son haline bakın!

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Fatih Terim'den Burak Elmas'a yanıt
    Kralspor

    Fatih Terim'den Burak Elmas'a yanıt

    Görüş Bildir