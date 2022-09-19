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    Rusya: Ukrayna'da, HIMARS sistemlerine hizmet eden tesisi vurduk

    Rus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya'da HIMARS çok namlulu roketatarlarına servis hizmeti sağlayan İskra fabrikasındaki tesislerin vurulduğu belirtildi.
    • 19.09.2022 - 15:01
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    Rusya: Ukrayna'da, HIMARS sistemlerine hizmet eden tesisi vurduk

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Konaşenkov, bir gün içinde Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk bölgesinde Seversk, Nikolayevka, Zaytsevo, Toretsk yerleşim birimlerindeki Ukrayna birliklerini vurduğunu söyledi.

    Rus ordusunun Ukrayna’da taarruzlarına devam ettiğini belirten Konaşenkov, 200'den fazla Ukrayna askerinin ve 11 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

    “HIMARS sistemlerine hizmet eden tesisi vurduk”

    AA’nın haberine göre; Zaporijya’da ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine servis hizmeti veren bir tesisi yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını bildirdi.

    Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Zaporijya şehrinde ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine servis hizmeti veren 'İskra' fabrikasındaki tesisleri vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rus hava savunma füze sistemlerinin de Herson bölgesindeki Aleksandrovka yerleşim biriminde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü dile getirdi.

    Saldırı yapılan bölgelerde, onlar Ukrayna askeri öldürüldü

    Herson bölgesinde Belogorka yerleşim birimi yakınlarında toplanan Ukrayna birliklerine Rus hava kuvvetlerinin saldırı düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 15 kadar Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

    Dnipro bölgesinde Perşotravnevoye yerleşim birimi yakınlarındaki Ukrayna birliklerine yapılan yoğun saldırıda 30'dan fazla Ukrayna askerini öldürdüklerini, 502'den fazlasını da yaraladıklarını iddia eden Konaşenkov, Zaporijya bölgesindeki operasyonlarda ise 70'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.

    “14 insansız hava aracı düşürüldü”

    Zaporijya, Herson, Mıkolayiv, Donetsk bölgelerinde farklı noktalarda 14 insansız hava aracı düşürdüklerini bildiren Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 294 uçak, 155 helikopter, 1995 insansız hava aracı, 375 hava savunma füze sistemi, 5 bin 28 tank ve zırhlı araç, 839 çok namlulu roketatar, 3 bin 401 obüs ve havan topu, 5 bin 692 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

    Rusya: Ukrayna da, HIMARS sistemlerine hizmet eden tesisi vurduk #1


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