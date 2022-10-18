Rusya, Ukrayna'da İran İHA'sı kullandığı iddiasını reddetti

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor" dedi.

Rusya’nın, Ukrayna’da İran’a ait insansız hava araçları (İHA) kullandığı iddiaları ortaya atıldı.

Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi.

Başkent Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Peskov, bu duruma ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını anlattı.

"Rus ekipmanları kullanılıyor"

Peskov, "Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz." dedi.

Rus sözcü, "Diğer tüm soruları, Rusya Savunma Bakanlığı'na iletebilirsiniz.” diye konuştu.

İran yapımı İHA iddiası

AA'nın haberine göre, ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’da İran yapımı İHA kullandığını öne sürüyor.

Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor.