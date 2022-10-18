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    Rusya, Ukrayna'da İran İHA'sı kullandığı iddiasını reddetti

    Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor" dedi.
    • 18.10.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:03
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    Rusya, Ukrayna'da İran İHA'sı kullandığı iddiasını reddetti

    Rusya’nın, Ukrayna’da İran’a ait insansız hava araçları (İHA) kullandığı iddiaları ortaya atıldı.

    Konuyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan açıklama geldi.

    Başkent Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Peskov, bu duruma ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını anlattı.

    "Rus ekipmanları kullanılıyor"

    Peskov, "Rus isimlerine sahip, Rus ekipmanları kullanılıyor. Bunu biliyorsunuz." dedi.

    Rus sözcü, "Diğer tüm soruları, Rusya Savunma Bakanlığı'na iletebilirsiniz.” diye konuştu.

    İran yapımı İHA iddiası

    AA'nın haberine göre, ABD’li yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’da İran yapımı İHA kullandığını öne sürüyor.

    Ukraynalı yetkililer de ülkede özellikle kamikaze İHA’larla çok sayıda saldırı yapıldığını bildiriyor.

    Rusya, Ukrayna da İran İHA sı kullandığı iddiasını reddetti #1

    Rusya, Ukrayna da İran İHA sı kullandığı iddiasını reddetti #2

    Rusya, Ukrayna da İran İHA sı kullandığı iddiasını reddetti #3


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