Rusya, Ukrayna'da iş merkezini vurdu

Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Rusya, 24 Şubat’ta savaş açtığı Ukrayna'da sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor…

Rus ordusu bu kez Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini 3 füzeyle vurdu.

Biri çocuk 12 kişi öldü

İHA'nın haberine göre Ukrayna Acil Durum Servisi, saldırı sonucu biri çocuk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Yangın çıktı

Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko, ön bilgilere dayanarak füzelerin iş merkezine isabet ettiğini ve binalarına zarar verdiğini, bir otoparkta ve araçlarda yangına yol açtığını aktardı.

Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu VİDEO

“Bu açıkça terör eylemi değil de nedir?”

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki göstererek, “Bu açıkça terör eylemi değil de nedir?” demişti.