Rusya: Ukrayna'da nükleer silah kullanabiliriz

Medvedev, Ukrayna konusunda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ulusa sesleniş konuşmasında, 300 bin askeri kapsayan kısmi seferberlik ilan etti.

Örtülü nükleer silah mesajı veren Putin, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil." dedi.

Moskova'dan nükleer silah mesajı

Putin'in bu açıklamasından sonra bir mesaj da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.

Medvedev, referandum kararlarına işaret ederek, Ukrayna’da Donbas ve bazı bölgelerin Rusya’ya dahil edileceğini belirtti ve ekledi:

"Nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir"

“Bu bölgelerin savunması için sadece seferberlik imkanları değil, aynı zamanda stratejik nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir.”

Medvedev: Donbas ve diğer bölgeler Rusya'ya dahil edilecek

Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, “Birincisi, referandum olacak, Donbas cumhuriyetleri ve diğer bölgeler Rusya’ya dahil edilecek. İkincisi, dahil edilen tüm bölgelerdeki savunma imkanları Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlendirilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna: Sahte referandumlar, hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, Rusya’ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılacak.

AA'nın haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar, hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

ABD: Putin'in açıklamasını çok ciddiye alıyoruz

Öte yandan ABD'den yapılan bir açıklamada, Putin'in nükleer silah açıklamasının ciddiye alınması gerektiği vurguladnı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, "Nükleer gücün bu şekilde konuşulması sorumsuzca bir söylemdir ama son yedi aydır bu konuda konuştuklarımızdan farklı değil ve bunu çok ciddiye alıyoruz.

"Stratejik konuşlanmaları izliyoruz"



Gerektiğinde kendi stratejik konuşlanmamızı değiştirmemiz için elimizden geldiğince onların stratejik konuşlanmalarını izliyoruz. Şu anda bunun gerekli olduğuna dair hiçbir belirti görmedik." diye konuştu.