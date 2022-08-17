Rusya: Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya gerek yok

Savunma Bakanı Şoygu, nükleer silahlı saldırı düzenlemeye ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu.

Şoygu, Moskova'nın çatışmada nükleer veya kimyasal silah konuşlandırabileceğine dair söylentilerin "yalan" olduğunu söyledi.

Nükleer silah mesajı

Moskova'da düzenlenen bir uluslararası güvenlik konferansında konuşan Şoygu, "Askeri açıdan, belirlenen hedeflere ulaşmak için Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya gerek yok. Rus nükleer silahlarının temel amacı, nükleer saldırıyı caydırmaktır." dedi.

Şoygu, konuşmasında şunları söyledi:

"Bilgi amaçlı saldırılar, mutlak yalanlardır"

"Medya, özel askeri operasyon sırasında Rus taktik nükleer silahlarının kullanıldığı iddiası veya kimyasal silah kullanmaya hazır olup olmadığı hakkında spekülasyonlar yayıyor. Tüm bu bilgi amaçlı saldırılar, mutlak yalanlardır."

Reuters'ın haberine göre, Şoygu ayrıca, Ukrayna askeri operasyonlarının ABD ve İngiltere tarafından planlandığını iddia etti.