Rusya, Ukrayna'da tutuklama ve suikast planlıyor iddiası

ABD istihbaratı, Ukraynalı siyasi figürlerin ve diğer önde gelen kişilerin listesinin hazırlandığını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin an meselesi olduğuna dair haberlerin ardından, ABD medyasında çarpıcı bir iddia yer aldı.

Foreign Policy dergisi, Rusya'nın Ukrayna'da işgal sonrası tutuklama ve suikast planları yaptığını öne sürdü.

"MUHALİFLER HEDEF ALINABİLİR" İDDİASI

ABD istihbaratının elinde, Rusya'nın, önde gelen siyasi muhalifleri hedef alabileceğine dair bilgi olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın işgal edilmesi tehdidinin "çok yüksek" olmaya devam ettiği ve bunun önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşebileceği uyarısı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"SİYASİ FİGÜRLERİN LİSTELERİ HAZIRLANDI"

"ABD istihbaratıyla ilişkili dört kişi, Ukrayna'ya saldırı durumunda Rusya'nın tutuklama veya suikast için hedef alınacak Ukraynalı siyasi figürlerin ve diğer önde gelen kişilerin listelerini hazırladığını söyledi."

Muhtemel hedeflere ilişkin istihbaratın, "Ukrayna ve bölgedeki diğer ortaklarla" paylaşıldığı belirtildi.

RUS İSTİHBARATINI TAKİP ETTİLER

Söz konusu listeye ilişkin bilgi sonrası ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan oluşan istihbarat ortaklığı olarak bilinen "Five Eyes" tarafından Rus istihbaratnın takibe alındığı aktarıldı.

"GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ..."

İsmi açıklanmayan ABD'li bir diğer yetkili, "Geçmişte olduğu gibi, Rusya'nın sindirme ve baskı yoluyla iş birliğini zorlamaya çalışacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, "Geçmişte hedefli öldürmeleri, adam kaçırmaları, gözaltıları ve işkenceleri içeren bu eylemler, Ukrayna'da sürgündeki Rus ve Belaruslu muhalifler de dahil olmak üzere Rus eylemlerine karşı çıkanları hedef alacaktır." diye konuştu.



