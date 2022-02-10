Rusya: Ukrayna'daki diplomatik personel, ülkeyi terk etsin

Dışişleri Bakanı Lavrov, Bakanlık olarak aldıkları tavsiye kararını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Moskova'da bir araya geldi.

Lavrov ile Truss, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

UKRAYNA'DAKİ DİPLOMATİK PERSONELE UYARI

Toplantıda konuşan Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor." dedi.

Lavrov ayrıca,Truss'a Kiev yönetiminin Minsk Anlaşmalarını uygulama konusundaki "isteksizliğini" aktardı.

UKRAYNA'YI SUÇLADI

Rus Bakan, "Kiev'in Minsk Anlaşmalarını uygulamadaki isteksizliği etrafındaki durumu, Ukrayna'nın sadece bunları yerine getirmek istememesi değil, aynı zamanda onları açıkça reddetmesi nedeniyle ayrıntılı olarak açıkladık." diye konuştu.