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    Rusya, Ukrayna’daki istihbarat binasını bombaladı

    Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 23:30
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    Rusya, Ukrayna’daki istihbarat binasını bombaladı

    Ukrayna’nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi’ne ait binaya 2 adet bomba düştü.

    BİNADA YANGIN ÇIKTI

    Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.

    Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov’da devam ettiği kaydedildi.

    İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

    Rusya, Ukrayna’daki istihbarat binasını bombaladı - Video

    Rusya, Ukrayna’daki istihbarat binasını bombaladı #1

    Rusya, Ukrayna’daki istihbarat binasını bombaladı #2


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