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Rusya, Ukrayna’daki istihbarat binasını bombaladı
Ukrayna’nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.
- İHA
- 25.02.2022 - 23:30
Ukrayna’nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi’ne ait binaya 2 adet bomba düştü.
BİNADA YANGIN ÇIKTI
Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov’da devam ettiği kaydedildi.
İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.
Rusya, Ukrayna’daki istihbarat binasını bombaladı - Video