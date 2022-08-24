Petrol
101.13
0.91%
Euro
18.0293
-0.21%
Dolar
18.1521
0.23%
Altın
1.017
-0.02%
Borsa
312
0.00%
Bitcoin
391.613
0.06%
BTXN Coin
4.99
-8.27%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Rusya: Ukrayna’daki operasyonları bilinçli olarak yavaşlattık

    Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna topraklarındaki ilerlemenin sivil kayıpların önüne geçilmesi için bilinçli olarak yavaşlatıldığını söyledi.
    • 24.08.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya: Ukrayna’daki operasyonları bilinçli olarak yavaşlattık

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor…

    Bu süreç içerisinde Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerlemesinin yavaşladığı iddialarına yönelik Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından açıklama yapıldı.

    Rusya, Çin, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) askeri kademesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şoygu, Rus ordusunun sivil can kayıplara neden olmaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

    “Taarruzların hızını bilinçli azaltıyoruz”

    İHA’nın haberine göre; Şoygu, "Özel askeri operasyonlar sırasında insancıl hukuk normlarına kesinlikle uyuyoruz. Operasyonlar, Ukrayna ordusunun altyapılarına, komuta merkezlerine, askeri havaalanlarına, depolarına ve müstahkem alanlarına yüksek hassasiyetli silahlar ile gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda sivil can kayıplarının önüne geçilmesi için her şey yapılıyor. Bu elbette taarruzların hızını azaltıyor ama bilinçli olarak yapıyoruz." dedi.

    Rusya: Ukrayna’daki operasyonları bilinçli olarak yavaşlattık #1

    “Ukrayna, terör taktikleri kullanarak uluslararası normları ihlal ediyor”

    Ukrayna ordusunun uluslararası insancıl hukukuna aykırı davranışlar sergilediğini söyleyen Şoygu, Ukrayna ordusunun bu taktiklerini terör taktiklerine benzeterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Onlar terör taktikleri kullanarak uluslararası normları ihlal ediyor. Ukrayna ordusu hastanelere, sivil alanlara, okullara ve yerleşim bölgelerine cepheler oluşturuyor. Bugün hala Rusya'ya karşı çok sert yaptırımlar ve bilgi savaşları sürdürülüyor. Ukrayna'daki çatışmalar yaptırım ve bilgi savaşları için bahane haline geldi. ABD'nin yanında yer alan ülkeler, Rusya'yı tüketmek için ortak çaba sarf ediyor."

    Rusya: Ukrayna’daki operasyonları bilinçli olarak yavaşlattık #2

    Rusya: Ukrayna’daki operasyonları bilinçli olarak yavaşlattık #3


    İlginizi Çekebilir

    Kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla proje yararlanacak
    Ekonomi

    Kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla proje yararlanacak

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Geely, elektrikli araç satışlarını yüzde 500 artırdı
    Otomobil

    Geely, elektrikli araç satışlarını yüzde 500 artırdı

    Görüş Bildir