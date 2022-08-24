Rusya: Ukrayna’daki operasyonları bilinçli olarak yavaşlattık

Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna topraklarındaki ilerlemenin sivil kayıpların önüne geçilmesi için bilinçli olarak yavaşlatıldığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor…

Bu süreç içerisinde Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki ilerlemesinin yavaşladığı iddialarına yönelik Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından açıklama yapıldı.

Rusya, Çin, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın üyesi olduğu Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) askeri kademesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şoygu, Rus ordusunun sivil can kayıplara neden olmaması için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

“Taarruzların hızını bilinçli azaltıyoruz”

İHA’nın haberine göre; Şoygu, "Özel askeri operasyonlar sırasında insancıl hukuk normlarına kesinlikle uyuyoruz. Operasyonlar, Ukrayna ordusunun altyapılarına, komuta merkezlerine, askeri havaalanlarına, depolarına ve müstahkem alanlarına yüksek hassasiyetli silahlar ile gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda sivil can kayıplarının önüne geçilmesi için her şey yapılıyor. Bu elbette taarruzların hızını azaltıyor ama bilinçli olarak yapıyoruz." dedi.

“Ukrayna, terör taktikleri kullanarak uluslararası normları ihlal ediyor”

Ukrayna ordusunun uluslararası insancıl hukukuna aykırı davranışlar sergilediğini söyleyen Şoygu, Ukrayna ordusunun bu taktiklerini terör taktiklerine benzeterek, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar terör taktikleri kullanarak uluslararası normları ihlal ediyor. Ukrayna ordusu hastanelere, sivil alanlara, okullara ve yerleşim bölgelerine cepheler oluşturuyor. Bugün hala Rusya'ya karşı çok sert yaptırımlar ve bilgi savaşları sürdürülüyor. Ukrayna'daki çatışmalar yaptırım ve bilgi savaşları için bahane haline geldi. ABD'nin yanında yer alan ülkeler, Rusya'yı tüketmek için ortak çaba sarf ediyor."